Okullararası Step-Aerobik Cimnastik İl Birinciliği Tamamlandı

Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "Okullararası Step-Artistik Cimnastik İl Birinciliği" tamamlandı.



Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmalarda kız ve erkek öğrencinin katıldığı müsabakalar çekişmeli geçti.



Dereceye giren sporcular "Türkiye Okullararası Step- Artistik Cimnastik Grup Yarışması"nda Adana'yı temsil etmeye hak kazandılar.



Yapılan müsabaka sonunda kategorilerinde dereceye giren okulların isimleri şu şekilde:



Küçükler: Özel Mektebim Çukurova Bilfen, Kabasakal Ortaokulu, Tuğrul Bey Ortaokulu, Süreyya Nihat Oral Ortaokulu



Yıldızlar: Özel Başkent Ortaokulu, Özel Mektebim Çukurova Bilfen, Akşemsettin Ortaokulu, Akkapı Şehit Kemal Yüzgeç Ortaokulu, Süreyya Nihat Oral Ortaokulu



Gençler: Özel Başkent Fen Lisesi, Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi - ADANA