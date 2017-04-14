Okullararası Step-Aerobik Cimnastik İl Birinciliği Tamamlandı

Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği “Okullararası Step-Artistik Cimnastik İl Birinciliği” tamamlandı.

Okullararası Step-Aerobik Cimnastik İl Birinciliği Tamamlandı

Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "Okullararası Step-Artistik Cimnastik İl Birinciliği" tamamlandı.

Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmalarda kız ve erkek öğrencinin katıldığı müsabakalar çekişmeli geçti.

Dereceye giren sporcular "Türkiye Okullararası Step- Artistik Cimnastik Grup Yarışması"nda Adana'yı temsil etmeye hak kazandılar.

Yapılan müsabaka sonunda kategorilerinde dereceye giren okulların isimleri şu şekilde:

Küçükler: Özel Mektebim Çukurova Bilfen, Kabasakal Ortaokulu, Tuğrul Bey Ortaokulu, Süreyya Nihat Oral Ortaokulu

Yıldızlar: Özel Başkent Ortaokulu, Özel Mektebim Çukurova Bilfen, Akşemsettin Ortaokulu, Akkapı Şehit Kemal Yüzgeç Ortaokulu, Süreyya Nihat Oral Ortaokulu

Gençler: Özel Başkent Fen Lisesi, Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi - ADANA

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