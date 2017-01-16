Okullararası Oryantiring İl Birinciliği Adana'da Yapıldı

Adana Okullararası Oryantiring İl Birinciliği, Çukurova Üniversitesi kampüs alanında 130 öğrenci ve 10 okulun katılımıyla gerçekleştirildi.



Yıldız ve küçük kategorilerde Sadıka Sabancı Ortaokulu, AGİAD Ortaokulu, TED Koleji, Çözüm Okulları katıldı. Yarışmalar sonunda Küçük Kızlarda TED Adana Koleji Küçük Erkeklerde Sadıka Sabancı Orta Okulu, Yıldız Kızlarda Sadıka Sabancı Orta Okulu, Yıldız Erkeklerde Sadıka Sabancı Orta Okulu, Genç A Kızlarda Adana Anadolu Lisesi, Genç A Erkeklerde Akif Palalı Anadolu Lisesi birinci, Genç B Kızlarda Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Genç B Erkeklerde Akif Palalı Anadolu Lisesi birinci oldu.



Müsabakalarda derece alan okul takımlarına madalyaları ve kupaları Oryantiring İl Temsilciliği yetkilileri ve öğretmenler tarafından verildi.



Oryantiring Federasyonu Adana İl Temsilcisi Harun Uz, Elektronik Kontrol Sistemi kullanılan yarışmaya 130 sporcunun katıldığını ve 20 hakem görev aldığını söyledi. - ADANA