Okullararası Küçükler Türkiye Basketbol Şampiyonası

Okul sporları 2016-2017 faaliyet programı kapsamında yer alan, Okullararası Küçükler (Kız-Erkek) Türkiye Basketbol Şampiyonası Turgutlu ilçesinde başladı.



Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda başlayan şampiyonanın, ilçedeki Atatürk Spor Salonu ve Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda 18-22 Nisan tarihleri arasında devam edeceği bildirildi.



Şampiyona açılış seremonisine Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, ilçe protokolü ve sporcular ile aileleri katıldı.



Törende konuşan Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, sporculara başarı dileyerek "Sizler çok başarılı sporcular olacak, dünyada İstiklal Marşı'mızı okutacak, al bayrağımızı da her göndere çektireceksiniz. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Bu müsabakalar sonrasında kaybeden olmayacak. Herkes kazanacak. En önemlisi de bin yıllardır süren kardeşliğimiz kazanacak." diye konuştu.



Ankara'dan Özel Çankaya Bilişim Koleji ve Özel Arık Koleji, Düzce'den Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu, Bartın'dan Fatih Ortaokulu, İstanbul'dan Bayrampaşa Mehmet Akif İnan Ortaokulu, Adana'dan Kasım Sacide Ener Ortaokulu, Mersin'den Aliye Pozcu Ortaokulu ve Diyarbakır'dan Özel TED Koleji takımları şampiyonluk için mücadele edecekler.



Şampiyona 22 Nisan 2017 tarihinde Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanacak final karşılaşmalarının ardından yapılacak kupa töreniyle son bulacak.