Okullararası Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası Yarın Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı Okullararası Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası yarın Adana'da başlıyor.



12-14 Nisan'da Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek şampiyonanın ana sponsorluğunu üstlenen Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı, tüm hazırlıklarını tamamladı.



Milli Eğitim Bakanlığı Okullararası Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda kız sporcuların 42,44, 46, 49, 52, 55, 59, 63, 68 ve +68 kilolarda, erkek sporcuların ise 45, 48, 51, 55, 59, 63, 58, 73, 78 ve +78 kilolarda mücadele vereceği belirtildi.



Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Halil Hızlısoy, Başkan Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda Adana'nın spordaki başarı çıtasını daha yukarı çıkarma hedefinde futboldan güreşe, judodan atletizme, yüzmeden basketbola her branştaki organizasyonlara ev sahipliği yaptıklarını anımsatıp, Milli Eğitim Bakanlığı Okullararası Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'na da destek vermekten memnuniyet duyduklarını bildirdi.



Hızlısoy, tüm sporseverleri heyecan dola maçların yaşanacağı Yüreğir Serinevler Spor Salonu'na davet etti. - ADANA