Okullara Yakın Lokantalar ve Gıda Üretimi Yapan İşletmeler Denetlendi

Süleymanpaşa kent merkezinde bulunan ilk ve orta dereceli tüm okulların yakınlarında bulunan gıda işletmeleri ve hazır yiyecek satışı yapan işletmeler kontrolden geçirildi.



Tekirdağ Valiliği'nin almış olduğu karar neticesinde Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Süleymanpaşa Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Süleymanpaşa İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyon tüm okulların çevresinde bulunan büfe, gıda işletmeleri ve hazır yiyecek satışı yapan işletmeleri kontrol etti.



Teknik ve hijyenik şartlar araştırıldı



Denetimlerin yapıldığı işyerlerinde ürünlerin son kullanma tarihi geçen ürünlere el konulurken gıdaların üretildiği, satış ve toplu tüketiminin yapıldığı, işyerlerinde teknik ve hijyen kurallarına uyulmaması sonucu ortaya çıkabilecek hastalık ve zararlı etmenlere karşı insan sağlığının korunması, çalışan personelin ve gıda maddeleri ile temas edecek malzeme, alet ve ekipmanın hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını, işyerlerinin çalışma izin işlemleri ve çalışanların hijyen belgeleri kontrol edildi.



Denetimlerin devam edeceği belirtildi



Yapılan denetimler çerçevesinde, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işletme kayıt belgelerinin kontrollerinin yanı sıra son kullanma tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihli ürünlerin bozulmuş olup olmadığı, ürün muhafaza koşulları, çalışan personel hijyeni ve işletme hijyeni koşulları incelenirken, işletmeler için 15 günlük sömestr tatilinin bir avantaj olduğu, bu tatil süresinde eksik evraklarını tamamlamaları gerektiği ve denetimlerin devam edeceği bilgisi verildi.



Toplam 41 adet işletme denetlendi



Tekirdağ Valiliği tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğünün isteği üzere oluşturulan komisyon tarafından 16-18 Ocak tarihleri arasında toplam 41 gıda işletmesi kontrol edilirken, 5 adet işletmenin ruhsat harici faaliyet göstermesi, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı eksik olan 7 adet iş yerine, hijyen, düzen ve tertip açısından, son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilen 2 adet iş yerine ve kapalı alanda sigara içilen 1 adet işyerine idari yaptırımlar uygulandı.



"Üretimden tüketime kadar tüm kontroller çocuklarımızın geleceği ve sağlığı için"



Yapılan denetimler hakkında değerlendirmede bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Üretimden tüketime kadar tüm kontroller ve denetimler, ekiplerimiz tarafından geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için. Bu doğrultuda okullar bölgesinde bulunan tüm gıda işletmelerini tepeden tırnağa kontrolü yapıldı" dedi.



"Eksik evrak ve çalışma izinlerini hazırladıktan sonra halkımıza hizmet vermelerini rica ediyoruz"



"Halkımızın sağlığı açısından hijyen kurallarına daha dikkat etmemiz lazım" diyen Başkan Eşkinat, "Özellikle gıda satışı yapılan işyerlerinde olası bir gıda zehirlenmesinin önüne geçilebilmesi için işletmede uyulması gereken hijyen kuralları ve kullanılan malzemelerin gıdaya teması uygun malzemeden yapılmış olması gereklidir. Bu bağlamda esnaflarımızın en kısa sürede eksik evrak ve çalışma izinlerini alıp halkımıza hizmet vermelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ