Okullara yakın lokantalar ve gıda üretimi yapan işletmeler denetlendi

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ TARAFINDAN OLUŞTURULAN KOMİSYON DENETİM YAPTI

Tekirdağ Valiliği'nin almış olduğu karar neticesinde Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Süleymanpaşa Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Süleymanpaşa İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyon tüm okulların çevresinde bulunan büfe, gıda işletmeleri ve hazır yiyecek satışı yapan işletmeleri kontrol etti.

TEKNİK VE HİJYENİK ŞARTLAR ARAŞTIRILDI

Denetimlerin yapıldığı işyerlerinde ürünlerin son kullanma tarihi geçen ürünlere el konulurken gıdaların üretildiği, satış ve toplu tüketiminin yapıldığı, işyerlerinde teknik ve hijyen kurallarına uyulmaması sonucu ortaya çıkabilecek hastalık ve zararlı etmenlere karşı insan sağlığının korunması, çalışan personelin ve gıda maddeleri ile temas edecek malzeme, alet ve ekipmanın hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını, işyerlerinin çalışma izin işlemleri ve çalışanların hijyen belgeleri kontrol edildi.

DENETİMLERİN DEVAM EDECEĞİ BELİRTİLDİ

Yapılan denetimler çerçevesinde, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işletme kayıt belgelerinin kontrollerinin yanı sıra son kullanma tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihli ürünlerin bozulmuş olup olmadığı, ürün muhafaza koşulları, çalışan personel hijyeni ve işletme hijyeni koşulları incelenirken, işletmeler için 15 günlük sömestr tatilinin bir avantaj olduğu, bu tatil süresinde eksik evraklarını tamamlamaları gerektiği ve denetimlerin devam edeceği bilgisi verildi.

TOPLAM 41 ADET İŞLETME DENETLENDİ

Tekirdağ Valiliği tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğünün isteği üzere oluşturulan komisyon 16-18 Ocak tarihleri arasında toplam 41 gıda işletmesini kontrol edilirken, 5 adet işletmenin ruhsat harici faaliyet göstermesi "(Madde 100-)İş yeri açma ruhsatında belirtilen işten başka iş ile iştigal edilmesi yasaktır.)" iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı eksik olan 7 adet iş yerine, hijyen, düzen ve tertip açısından 2 adet iş yerine, son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilen 2 adet iş yerine, kapalı alan da sigara içilen 1 adet işyerine idari yaptırımlar uygulandı.

BAŞKAN EŞKİNAT; ''ÜRETİMDEN TÜKETİME KADAR TÜM KONTROLLER ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ VE SAĞLIĞI İÇİN''

Yapılan denetimler hakkında değerlendirmede bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat; ''Üretimden tüketime kadar tüm kontroller ve denetimler, ekiplerimiz tarafından geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için. Bu doğrultuda okullar bölgesinde bulunan tüm gıda işletmelerini tepeden tırnağa kontrolü yapıldı." dedi.

''EKSİK EVRAK VE ÇALIŞMA İZİNLERİNİ HAZIRLADIKTAN HALKIMIZA HİZMET VERMELERİNİ RİCA EDİYORUZ''

"Halkımızın sağlığı açısından hijyen kurallarına daha dikkat etmemiz lazım" diye belirten Başkan Eşkinat; ''Özellikle gıda satışı yapılan işyerlerinde olası bir gıda zehirlenmesinin önüne geçilebilmesi için işletmede uyulması gereken hijyen kuralları ve kullanılan malzemelerin gıdaya teması uygun malzemeden yapılmış olması gereklidir. Bu bağlamda esnaflarımızın en kısa sürede eksik evrak ve çalışma izinlerini alıp halkımıza hizmet vermelerini rica ediyoruz.'' ifadelerini kullandı