Okullar Yarıyıl Tatilinde Kütüphane Hizmeti Veriyor

Mersin'e bağlı her ilçelerdeki bir okul, yarıyıl tatilinde kütüphane olarak hizmet vermeye başladı.



İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın talimatıyla gençlere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı her bir okul, yarıyıl tatili boyunca kütüphane olarak hizmet veriyor.



Koca, yaptığı yazılı açıklamada, faydalı bir iş yapmak isteyen gençlerin kitap okuyarak ilk adımı atmaları gerektiğini bildirdi.



Güzel, sağlıklı ve kolay bilgiye ancak kitap okuyarak ulaşılabileceğini belirten Koca, "Sessiz bir öğretmendir kitap. Okumak, çocukluk yıllarından itibaren geliştirilen bir beceridir. Yarıyıl tatili, eğlenme, dinlenme, aile ve arkadaşlarla daha fazla zaman geçirmek demektir. Ancak bunun yanında çocuklar boş vakitlerini bol bol kitap okuyarak değerlendirsinler. Kitap okumak, analitik düşünme yetisini artıracağı gibi, hızlı okuma alışkanlığı sayesinde sınavlarda süre avantajı getirecektir." ifadelerini kullandı.



Koca, her yaştan öğrencinin okuyabileceği kitabın kütüphanelerde bulunduğunu kaydetti.