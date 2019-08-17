Okullar ne zaman açılacak? İşte ara tatil, yarıyıl tatili tarihleri

17.08.2019 10:50

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan eğitim öğretim takvimine göre okulların açılacağı tarih yaklaşıyor. MEB tarafından bu yıldan itibaren yaz tatili iki haftalık kısaltılmaya gidildi. Yeni yönetmeliğe göre her iki dönemde birer haftalık ara tatil yapılacak. İşte 2019-2020 eğitim öğretim dönemi ara tatil ve yarıyıl tarihleri...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından açıklanan 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimine göre okullar 9 Eylül'de açılacak. Kasım'da verilecek ilk ara tatil sonrasında ilk dönem 17 Ocak 2020'de sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2020'de başlayacak, 19 Haziran 2020'de sona erecek. İkinci dönemde ara tatili Nisan'da yapılacak. MEB 2019-2020 eğitim öğretim takvimi şöyle;

MEB 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.

18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

TENEFFÜS SÜRELERİ UZATILDI!

Bir ders saati 40 dakika olan ilköğretim okullarında çocuğun gelişimine katkı sağladığı gerekçesiyle teneffüs süreleri 10 dakikadan 15 dakikaya çıkarıldı. İkili eğitim yapılan okullarda ise bu süre en az 10 dakika olacak.