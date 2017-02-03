Okullar İkinci Döneme Hazır

İkinci dönemi 6 Şubat Pazartesi günü açılacak olan okullarda okul yöneticileri son hazırlıklarını ve tadilatlarını gerçekleştiriyor.



Tadilat ve onarım ile ilgili çalışmaların okullarda bittiğini ve ikinci döneme Fatsa'daki Milli Eğitim camiası olarak hazır olduklarını belirten Fatsa İlçe Milli Eğitim Ekrem Cinoğlu, "Birinci dönemi sorunsuz ve başarılı bir şekilde geçirdik. Okullarımızda ilk dönemden oluşan hasarlardan dolayı okullarda gerekli tadilatlar yapıldı ve eğitime hazır bir şekilde pazartesi günü okullarımız hazır olacak. Sınavlarda aldığımız sonuçlar gerçekten umut verici ve öğrencilerimizin başarısı beni çok mutlu ediyor. Fatsa her zaman başarısı ile eğitimde kendini kanıtlayan bir ilçe oldu." dedi. - ORDU