Kars'ın Selim ilçesinde "Okullar Hayat Olsun Projesi" kapsamında Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine fidan dikimi yapıldı.



Selim Orman İşletme Şefi Şener Arifoğulları, yaptığı açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde "Okullar Hayat Olsun Projesi" kapsamında okul bahçelerinin ağaçlandırıldığını söyledi.





Arifoğulları, sosyal sorumluluk projesiyle de öğrencilerin bilgilendirildiğini belirterek, "Projeyle ilçe merkezi ve köylerdeki okul bahçelerini ağaçlandırmak suretiyle güzel bir çevre oluşturmayı ve genç nesillere ağaç sevgisi aşılamayı amaçlıyoruz." dedi.



Okul bahçesinde sarıçam, ladin, huş ve karaağaç olmak üzere 50 fidan toprakla buluşturularak can suyu verildi.



Fidan dikimine, Kaymakam Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Coşkun Altun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Aydın, daire amirleri ile öğrenciler katıldı.