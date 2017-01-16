Okullar Arası Oryantiring İl Birinciliği Yapıldı

Adana Okullar Arası Oryantiring İl Birinciliği, Çukurova Üniversitesi Kampüs alanında yapıldı.



Türkiye Oryantiring Federasyonu Adana İl Temsilcisi Harun Uz, yaptığı açıklamada, il birinciliğine Adana merkez ile Seyhan, Çukurova, Sarıçam ve Yüreğir ilçelerindeki 10 okuldan 130 sporcunun katıldığını belirtti.



Yarışmada elektronik kontrol sisteminin kullanıldığını ve 20 hakemin görev yaptığını kaydeden Uz, okulları adına mücadele eden öğrencilerin, belirlenen hedefleri en kısa zamanda bulmaya çalıştığını ifade etti.



Yarışmalar sonunda küçük kızlarda TED Adana Koleji, küçük erkekler, yıldız kızlar ve yıldız erkeklerde Sadıka Sabancı Ortaokulu, genç A kızlarda Adana Anadolu Lisesi, genç A ve genç B erkeklerde Akif Palalı Anadolu Lisesi, genç B kızlarda Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu.



Müsabakalarda derece alan okul takımlarına madalya ve kupaları Oryantiring İl Temsilciliği yetkilileri ve öğretmenler tarafından takdim edildi.