Okullar arası judo müsabakaları Osmaniye'de başladı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, merkez spor salonundaki judo müsabakaların açılış töreninde yaptığı konuşmada, iki gün sürecek müsabakalara 21 ilden 280 sporcunun katıldığını söyledi.



Müsabakalara ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Demir şunları söyledi:



"Bu gün kentimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılını kutluyoruz. Bu anlamlı günde böyle güzel bir etkinlikte, Osmaniyemizde ağırladığımız Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Batman, Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin, Nevşehir, Niğde, Siirt, Şanlıurfa ve Yozgat'tan 280 sporumuza başarı diliyorum. Umarım müsabakalar centilmence geçer."



Demir, kategorilerinde dereceye girenlerin Kırşehir'de yapılacak Türkiye finallerine katılacağını da sözlerine ekledi.



Konuşmaların ardındanmüsabakalar başladı.