Kumluca ilçesinde bu yıl 18'ncisi gerçekleştirilen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında, Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması yapıldı.



Kumluca Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen yarışmayı, Kaymakam Polat Kara, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Erol Koca, AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile aileleri izledi.



İlçede bulunan 17 ilk ve ortaokul ile 4 lisenin katıldığı yarışmada, yaklaşık 500 öğrenci yurdun değişik yörelerinden halk oyunları sahneledi. Jüri üyelerinin derecelendirmede zorlandığı yarışmada, öğrencilerin ortaya koydukları performans, izleyicilerden büyük beğeni topladı.



Yarışma sonunda ilkokullar kategorisinde Atatürk İlkokulu, ortaokullar kategorisinde Mimar Sinan Ortaokulu, liseler kategorisinde ise Gül Çetin Kaur Anadolu Lisesi birinci oldu.



Yarışmada dereceye giren okullara Kaymakam Polat Kara, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ve diğer protokol üyeleri tarafından kupa ve madalya verildi.



Yarışmanın düzenlenmesinde görev alan jüri üyeleriyle, halk oyunları ekipleri çalıştıran usta öğreticilere de plaket verildi.