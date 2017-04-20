Okulda Yetiştirilen Mantarın İlk Hasatı Yapıldı

Terme ilçesi Ahmet Ersoy ilkokulunda öğrencilerin yetiştirdiği mantarın ilk hasatı yapıldı.



Okulun bodrum katında öğretmen ve öğrencilerce hazırlanan 150 mantar kompostunda yetişen ürünlerin ilk hasatını okul öğretmen ve öğrenciler bir arada yaptı.



Alınan 50 kilogram istiridye mantarının kilogramı 10 liradan satıldı.



Okul müdürü Münir Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklmada proje ile okulda yardıma muhtaç öğrencilere yardım edilmesinin hedeflendiğini söyledi.



Elde ettikleri gelirle yardıma ihtiyacı olan öğrencilere kıyafet alacaklarını ve yaklaşan ramazan öncesi aileler için gıda kolisi hazırlayacaklarını aktaran Yüksel, "Proje başladığı andan itibaren birçok kişi okulu ziyaret ederek mantar yetiştirme alanını inceledi. Gelen talep doğrultusunda projeyi genişleterek daha uygun bir alanda yeni mantar tesisi oluşturacağız." dedi.