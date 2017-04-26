Okulda Ürettikleri Sabunlarla Hijyen Eğitimi Verdiler

BASEK Batı Anadolu Bilim ve Teknik Liseleri öğrencileri, 'Mutlu Nesiller İçin Sağlık Elimizde' projesi kapsamında okulun laboratuvarında sabun üretti. Örenciler, kardeş okullardaki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine sabunları hediye edip, hijyen eğitimi de verdi.



BASEK Batı Anadolu Bilim Teknik Liseleri öğrenci ve öğretmenleri örnek bir projeye imza attı. 'Mutlu Nesiller İçin Sağlık Elimizde' projesini geliştiren okuldaki öğrenciler kimya laboratuvarında sabun üretti. Proje kapsamında öncelikle hijyen eğitimi verecek okulları belirlendi. Öğrenciler sunum konusunda da eğitildi. Sosyo-ekonomik düzeyi yetersiz bölgelerden programa alınan okullara gidip o okulun öğrencilerine hijyen eğitimi veren öğrenciler, ürettikleri sabunları da 4,5,6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine hediye etti.



Batı Anadolu Sağlık ve Eğitim Kurumları (BASEK) Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz, okullarında her öğrencinin bir meslek edinmesinin yanı sıra öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda gelişmelerine de imkan sağlayıp fırsat verdiklerini söyledi. Dr. Gürbüz, "Okullarımızda programlanan sosyal sorumluluk projeleri ile hem topluma bir fayda sağlıyoruz, hem de öğrencilerimizi proje geliştirme, topluma yararlı olma, iyi birey ve vatandaş olma konularında eğitiyoruz" dedi. - İZMİR