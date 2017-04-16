Okulda Referandum Kavgası

Diyarbakır'da referandum , akrabaların silahlı kavgasına sahne oldu. Olayda 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Çermik ilçesine bağlı Yabanardı köyünde, akraba iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Sandıkların kurulduğu köy okulunun bahçesinde yaşanan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alınırken, Jandarma ve polis ekipleri olayların devam etmemesi için bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.