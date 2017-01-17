Okulda Kapılar Türk Bayrakları ve 15 Temmuz Kahramanları ile Süslendi

Samsun'da Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu öğrencileri sınıf kapılarını Türk bayrakları ve 15 Temmuz kahramanları ile süsledi.



İlkadım ilçesindeki Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu öğrencileri Samsun Maarif Hareketi kapsamında yaptıkları proje ile sınıf kapılarını İlkadım Belediyesinin destekleriyle Türk büyükleri, Milli Mücadele kahramanları, 15 Temmuz fotoğrafları ve Türk bayrağı resim ve motifleriyle süsleyerek örnek bir çalışmaya imza attılar. Öğrenciler, okulun toplam 60 sınıf kapısının iç kısımlarını Türk bayrağı, dış kısımlarını 15 Temmuz fotoğrafları ve Milli Mücadele kahramanlarının fotoğrafları ile kaplayarak örnek bir projeye imza attılar. Okul Müdürü Necdet Bal ve Okul Aile Birliği Başkanı Neslihan Çakır, projeye destek veren İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a plaket verdiler.



"Gençlerimizin geçmişte yapılan mücadeleleri tanımalarını istedik"



Öğrencilerin düşündüğü projeye destek veren İlkadım Belediyesi Başkanı Erdoğan Tok, "İlkadım Belediyesi olarak gençliğimize değer ve önem veren çalışmalara imza atıyoruz. Gençlerimizin hem geçmişini tarihini bilen hem de milli ve manevi değerlere uygun bir şekilde yetişmesi noktasında birçok projeye imza attık. Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulunda da değerli idarecilerimizin de katkılarıyla beraber burada 15 Temmuz şehitlerimizin fotoğrafları ve Türk bayrakları ile sınıf kapılarını donattık.



15 Temmuz gecesi 'ikinci Kurtuluş Mücadelesi' dediğimiz bir mücadeleden geçtik. Gençlerimiz ve çocuklarımız bu mücadelenin nasıl yapıldığını, kimler tarafından yapıldığını ve bu şehitlerimizi tanıma, geçmişini tanıma, tarihini unutmama adına bu projeyi hayata geçirmiş olduk. Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin gibi şehitlerimiz, mesele vatan olunca çocuklarını ve ailesini bir tarafa bırakarak canını ortaya koydular. Şehitlerimizin varlığı Türk milletinin gururudur. Gençlerimiz ve çocuklarımızın da Türk milletinin geçmişte yapmış olduğu bu mücadeleleri görüp tanımalarını istedik" dedi.



"Samsun Maarif Hareketi ile öğrencilerimize vatan, millet, bayrak sevgisi aşılanacak"



Bu projenin ilk defa Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulunda yapıldığını belirten İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Numanoğlu, "Samsun Maarif Hareketi kapsamında öğrencilerimize vatan, millet, bayrak sevgisini aşılamak amacıyla ilk defa bu okulumuzda başlattığımız bu uygulamayı ilçe genelinde yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. İlkadım Belediyemizin bu konuda bize olan desteği ile de tüm okullarımızın gerek girişlerinde gerek sınıf kapılarında bu tür görselleri yaygınlaştıracağız" diye konuştu.



Öğrenciler de 15 Temmuz'un önemli bir süreç olduğunu, vatanlarına ve bayraklarına sahip çıkmak için sınıf kapılarını 15 Temmuz fotoğrafları ve Türk bayrakları ile süslediklerini söylediler. - SAMSUN