Okulda Her Sabah Spor

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde öğrenciler, Beslenme Dostu Okul Projesi kapsamında düzenli fiziksel aktife alışkanlığını kazandırmak amacıyla her sabah spor yapıyor.



Pazarlar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri güne farklı bir uygulamayla başlıyor.



Öğrenciler her gün derse girmeden önce okulun bahçesinde öğretmenler eşliğinde sabah sporu yapıyor. Spor yapan Öğrenciler derslere daha zinde girmesi sağlanıyor. Sabah sporu sayesinde, öğrencilerin okula geç kalma sorunun da ortadan kalktığı belirtiliyor.



Beslenme Dostu Okul Projesi ile okullarda Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programının "Okullarda Obezite ile Mücadelede Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Düzenli Fiziksel Aktivite Alışkanlığının Kazandırılması", "Beslenme Dostu Okul Projesi" ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedefleniyor.



Beslenme Dostu Okul Projesi ile ilgili bilgi veren Pazarlar Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ali Dinçay, "Okulumuzda Beslenme Dostu Okul Projesi kapsamında öğrencilerimiz her sabah spor yapmaktadır. Beslenme Dostu Okul Projesi ile öğrencilerin sağlıklı beslenme ve hareketli yaşama teşvik edilerek okul ortamı ve öğrenci sağlığının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrenci psikolojisi olarak olaya baktığımızda sabah uyanamama, durgunluk, geç kalma ve zorunlu haller dışında devamsızlık problemini tamamıyla çözmüş bulunuyoruz. Öğrencilerimiz daha istikrarlı, mutlu, dinç ve zihni açık bir şekilde derslerine giriyorlar" dedi.(MB-EFE) - KÜTAHYA