Okulda Devamsızlığa Turnikeli Önlem

Siirt'te 14 Eylül Anadolu Lisesi'nin girişinde öğrenci ile öğretmeni ders programına göre takip eden ve ilgililere anında uyarı mesajı gönderebilen elektronik turnike sistemi oluşturuldu.



Siirt'te 14 Eylül Anadolu Lisesi girişine konulan turnike sistemi ile öğrenciler okul giriş çıkışlarında kart okutuyor, okula geç kalan veya o gün gelmeyen öğrenci, velilerine gönderilen mesajla bildiriliyor.



İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Suay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 14 Eylül Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin turnikeden geçmek suretiyle derslerine alınmasını sağladıklarını söyledi.



Turnike sisteminin o gün okuluna devam etmeyen öğrenciyi aynı saatte tespit ettiğini ve ailesine mesaj olarak bildirdiğini kaydeden Suay, şöyle konuştu:





"Biz bu noktada öğretmen ve idareci olarak öğrencilerle ilgili sıkı bir kontrol mekanizması oluşturduk. Çok da faydasını gördük, önümüzdeki yılda diğer liselerde de aynı mekanizmayı oluşturmayı düşünüyoruz. Veliler çok memnun, diğer okullardaki veliler de aynı sistemin oluşturulmasını talep etti. Biz de bunu yapmak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz."





Veliler sistemden memnun



Okul Aile Birliği Başkanı Beşir İlçin de sistemin öğrenciler için çok iyi olduğunu, yapılan bu sistemi veli olarak desteklediklerini kaydetti.



Okula gitmeyen öğrenciler konusunda velilerin cep telefonuna gönderilen mesaj ile bilgilendirildiğini kaydeden İlçin, bu sayede velilerin çocuklarından haberdar olduklarını aktardı. İlçin, şöyle devam etti:



"Turnike sisteminin diğer okullarda da geliştirilmesini istiyoruz. Çocuklar sabah okula geldiklerinde öğlen vakti gelmeden dışarı çıkamıyor. Öğrenciler okullarına, derslerine daha iyi motive oluyorlar. Çocuklarımız geleceğimizdir. Onlar için ne yapsak az. Yapılan sistemi destekliyoruz."



Veli Şeyhmus Kızılay ise turnike sistemi dolaysıyla yetkililere teşekkür ederek, sistem sayesinde çocuklarının güvende olduğunu hissettiklerini söyledi.



Kızılay, "Öğrenciler geç kaldıklarında aynı anda bize mesaj geliyor. Bu çok gururlandırıcı bir sistem. Bu sistemi hayata geçirdikleri için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Öğrencilerinden Şükran Seyhan da, okula girdikleri anda velilere mesaj gönderildiğini, okul saatleri içerisinde dışarı çıkamadıklarını dile getirdi. Seyhan, "Turnike sistemi ailelerimiz ve bizim için çok iyi. Okula yabancı kişiler giremiyor. Siirt'teki ilk turnike sistemi bizim okulda olduğu için biz çok şanslıyız." dedi