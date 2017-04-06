Okula Molotofkokteyli Attılar

ADANA'daki Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne, kimliği belirsiz 2 kişi molotofkokteyli attı.



Merkez Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin öğrencileri saat 15.30'da dersleri bitince okuldan dağıldı. Kısa süre sonra ise, binanın arka cephesine gelen yüzü maskeli 2 kişi, ellerindeki molotofkokteyli ateşe verip, okula fırlattı. Saldırganların attığı 4 molotofkokteylinden biri arka bahçeye bakan güvenlik kamerasına isabet etti. Güvenlik kamerası hasar gördü. Yöneticilerin ihbarı üzerine bölgeye Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı zırhlı araçlar ile polis ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi altında okul ve çevresinde araştırma yapan ekipler, eşkali belirlenen saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. - Adana