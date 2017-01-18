Samsun Bafra Umut Derneği tarafından başlatılan "Okula Giderken Üşümüyorum" kampanyası sona erdi



Aralık ayında Bafra Umut Derneği tarafından başlatılan "Okula Giderken Üşümüyorum" kapsamına 55 iş adamının yapmış olduğu destekle 555 öğrenciye bot, mont ve kışlık giysi yardımında bulunuldu. İlçe merkezinde ve kırsal kesimde bulunan öğrencilere yapılan yardımlar haricinde yurdun diğer bölgelerinden gelen taleplere de cevap verildi.



Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin, "Başlattığımız 'Okula Giderken Üşümüyorum' kampanyası ile belirlediğimiz hedefi yakalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kampanya süresince derneğe destek olarak üşüyen çocuklarımızın ısınmasına katkı sağlayan hayırsever iş adamlarımıza, lojistik desteğiyle hep yanımızda olan Bafra Belediyesine ve bizlerin yanında olan ve daima destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN