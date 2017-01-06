Okul Yararına Kermes

Nusaybin ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu yararına kermes düzenlendi.



Okul yakınındaki bir merkezde düzenlenen kermes ilgi gördü.



Okul Müdürü Abdussamet Tayfur, yaptığı açıklamada, daha önce düzenledikleri kermesin gelirleri ile okulda bir toplantı salonunu yaptıklarını kaydetti.



Bu yıl ikinci kermesi düzenlediklerini aktaran Tayfur, şöyle dedi:



"Bu kermesimizin gelirleriyle de okulumuzda bulunan tüm pano ihtiyaçlarını yapmayı hedefliyoruz. Kermesimize katılan başta İl Müdürümüze, ilçe Müdürümüz ve Müftümüz olmak üzere tüm katılımcılar ile emeği bulunan öğretmen, veli ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Kermese Mardin Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Nusaybin Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, ilçe Müftüsü İrfan Açık, bazı kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.