Okul ve Hastanelerde "Hijyen" Nasıl Sağlanıyor?

Okul ve hastanelerde hijyen probleminin en çok yaşandığı alanların başında tuvaletler geliyor. Okullarda sınıflar, hastanelerde ise muayene alanları ve hasta odaları ikinci sırada.

Toplu yaşam alanlarının temizliği, toplum sağlığı açısından son derece önemli yerler arasında bulunuyor. Okul ve hastaneler ise bu önemli alanların başında geliyor. Tüm Türkiye'de toplamda 50'ye yakın okul ve hastane binasında temizlik hizmeti sunan Eurest Services Genel Müdürü Cem Alakuştekin, 16 Ocak Dünya Hijyen Günü'ne özel açıklamalarda bulundu. Okul ve hastane gibi yüzde yüz hijyen sağlanması gereken yerlerde, kullanılan temizlik malzemeleri kadar temizliğin hangi yöntem ve ne sıklıkla yapıldığının da önemli olduğunu belirten Alakuştekin, her alanın kendine özgü hijyen uygulaması ve kurallarının olması gerektiğini belirtti.

Temizlikte denetim çok önemli!

Okul ve hastane gibi alanlarda görevli elemanlarını hijyen konusunda özel eğitimlerden geçirdiklerini açıklayan Cem Alakuştekin,: "Her alanın hijyeni farklı malzeme ve uygulamalarla sağlanıyor. Toplu yaşam alanlarında hijyen sağlamakta en zorlandığımız alanlar tuvaletler. Buralarda temizlik periyotlarının, tuvalet kullanım sirkülasyonlarına göre düzenlenmesine ve otokontrollerin online denetim sisteminde, şeffaf bir şekilde yapılmasına dikkat ediyoruz. Temizlik sonrasında denetim sonuçlarını, hizmet verdiğimiz kurum yöneticileri ile birlikte ölçüp, değerlendiriyoruz. Yılda 2 kez de bağımsız hijyen kontrol firmaları aracılığıyla denetimler yapılıyor. Bu denetimlerde tuvaletlerden ve elle temas edilen tüm alanlardan alınan numuneler, laboratuar ortamında inceleniyor. Çıkan sonuçları aynı anda kurumlar ile paylaşıyor ve genel değerlendirmeler yapıyoruz. Sonuçlara göre, gerekli görülen alanlarda tedbir alınarak, iyileştirme faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Özetle toplu yaşam alanlarında hijyen sağlamak için denetim hayati önem taşıyor" dedi.

