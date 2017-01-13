Okul Stresini ve Sınav Kaygısını Ebru Sanatıyla Atıyorlar

Çubuk ilçesindeki bir lisede açılan ebru atölyesinde, öğrenci ve öğretmenler teneffüs aralarında hem ebru sanatını öğreniyor, hem de stres atıyor.



Çubuk Hayri Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle açılan atölyede ebru dersleri veriliyor.



Atölyede, öğrenci ve öğretmenler, teneffüs aralarında hem ebru sanatını öğreniyor, hem de stres atıyor.



Okul Müdürü Emine Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin, ebru kursu sayesinde kaliteli bir zaman geçirdiğini söyledi.



Kursun, okulu, öğrencilere sevdiren bir unsur haline getirdiğini dile getiren Yıldırım, "İlçede bir ilki daha gerçekleştirerek okulun içerisine küçük de olsa bir sanat atölyesi açtık. Halk Eğitim Müdürlüğümüz de sağ olsun ricamızı kırmadı ve ebru kursunu okulumuzun içerisinde açtık. Sanatı öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin ayağına getirmiş olduk." diye konuştu.



Yıldırım, atölyede öğrenci ve öğretmenler tarafından çok güzel çalışmalar ortaya çıkarıldığını belirterek, şunları kaydetti:



"Dersi olmayan hocalarımız ve dersi boş olan öğrencilerimiz buraya geliyor. Haftada 2 gün, 6-7 saat hocamız burada ebru dersi veriyor. Okulun içinde böyle bir eğitimin verilmesi öğretmenlerimiz için de faydalı oldu, onlar da memnuniyetlerini dile getiriyor. Atölyede verilen ebru kursu, öğrencilerimizin başarılarını çok olumlu yönde etkiledi. Ders notları arttı ve sanal alemden uzaklaştılar. Okulu, her zaman sıkıcı derslerin görüldüğü bir yerden çıkararak, öğrencilerin seveceği farklı etkinliklerin gerçekleştirildiği yer haline getirdik."



Okul ve sınav stresinden uzaklaşmak için ebru yaptığını aktaran öğrencilerden Ayşegül Demiroğlu da gıda bölümünde okuduğunu dile getirerek, "Sınav stresinden buraya geliyoruz, stresimizi atıyoruz. Bir öğrenci için sanat rahatlatıcı bir unsur oluyor" diye konuştu.



Dışarıda alamayacakları eğitim imkanını okul yönetiminin ayaklarına getirdiğini kaydeden öğrencilerden Merve Çoban, atölyede sanatla uğraşarak streslerini attıklarını bildirdi.



Hem bu sanatı icra etmeye çalışarak zamanı değerlendirdiklerini hem de kendilerini geliştirdiklerini anlatan Çoban, yaptığımız eserlerle bir sergi açmak istediklerini kaydetti.



Usta öğretici Leyla Köse, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin kursa ilgisinden çok memnun olduğunu aktardı.