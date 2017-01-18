Okul Sporları Voleybol Müsabakaları Sona Erdi

Bilecik'te, okul sporları 2016-2017 yılı faaliyet programında yer alan voleybol müsabakaları sona erdi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonunda yapılan, Genç Kızlar kategorisindeki voleybol müsabakaları çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu. Müsabakalar sonucunda dereceye giren okullarda birinci Bozüyük Fen Lisesi, ikinci Bozüyük Şehit Zafer İpek Anadolu Lisesi olurken üçüncü Bilecik İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Müsabakalar sonucunda dereceye giren okullara kupa ve madalyalarını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş takdim etti. - BİLECİK