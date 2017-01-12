Antalya'da yapılan Okul Sporları Gençler Yüzme Müsabakaları tamamlandı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda iki gün süren müsabakalara, 46 okuldan 96 erkek, 53 kız sporcu katıldı.
Heyecanlı yarışmalara sahne olan müsabakalar sonucunda, takım halinde yapılan değerlendirmede, kızlarda ilk üç sırayı İstek Özel Antalya Yeditepe Anadolu Lisesi, Adem Tolunay Anadolu Lisesi, Antalya Bahçeşehir Koleji, erkeklerde ise İstek Özel Antalya Yeditepe Anadolu Lisesi, Ted Antalya Koleji ve Antalya Doğa Koleji aldı.
Dereceye giren sporculara madalyalarını AGSİM Konyaaltı İlçe Müdürü Buğrahan Bozkurt, AGSİM Gençlik Merkezi Müdürü İsmail İslambay Çelik ve Yüzme Federasyonu Antalya İl Temsilcisi Yardımcısı Orhan Kalkan ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından verildi.
Okul Sporları Gençler Yüzme Müsabakaları Sona Erdi
Antalya'da yapılan Okul Sporları Gençler Yüzme Müsabakaları tamamlandı.
Antalya'da yapılan Okul Sporları Gençler Yüzme Müsabakaları tamamlandı.