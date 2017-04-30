Okul Saldırısından Kurtuldu, Kamyonlu Terör Saldırısının 5'inci Kurbanı Oldu

– Nisan ayı başındaki Stockholm'deki kamyonlu terör saldırısında yaralanarak tedavi altına alınan Marie Kides'in Salı günü yaşamını yitirmesiyle birlikte terör saldırısında ölenlerin sayısı beşe yükseldi.



Lise öğretmeni Marie Kides'in 2015 yılı Ekim ayında Trollhättan kentinde, 22 yaşında Nazi sempatizanı bir kişinin gerçekleştirdiği, 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan, bıçaklı, kılıçlı saldırıdan kurtulduğu ortaya çıktı.



İsveç'te modern zamanların en büyük okul saldırısında kurtulmasına karşın 7 Nisan kamyonlu terör saldırısında yaşamını yitiren Marie Kides öğretmenin anısına okul müdürü Djeno Mahic Facebook hesabında açık bir mektup yayınladı.



Okul müdürünün "Ortak Payda Radikaleşme" başlığı ile yayımladığı açık mektupta 'İsveç'te gerçekleştirilen tarihimizin en kötü iki terör saldırısından etkilenen arkadaşımızın ölümüyle duyduğumuz şaşkınlığımızı, üzüntümüzü kelimelerle ifade etmek olanaksız. İki farklı ideolojiye dayanan her iki terör saldırısının ortak paydası: Radikaleşme" denildi. - Stockholm