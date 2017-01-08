Okul Önünde Öğrencinin 50 Lirasını Gasp Eden Çocuk Yakalandı

Samsun'da okul önünde bir öğrencinin 50 lira parasını gasp ettiği iddia edilen 14 yaşındaki çocuk, polis tarafından yakalandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul önünde bir öğrencinin 50 lira parasını gasp ettiği iddia edilen 14 yaşındaki A.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. A.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine telim edildi. A.Y.'nin 2 ayrı suçtan da arandığı ortaya çıktı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN