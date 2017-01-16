Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğünün gerçekleştirdiği Alternatif Eğitim Söyleşileri kapsamında okul müdürlerine "Yönetim ve Liderlik Becerileri" semineri verildi.



Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğünün Alternatif Eğitim Söyleşileri kapsamında Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulunda okul müdürlerine eğitim verildi. Prof. Dr. Necati Cemaloğlu tarafından "Yönetim ve Liderlik Becerileri" konulu seminer verildi.



Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, yöneticiler ve okul müdürlerinin katıldığı seminerde konuşan Prof. Dr. Necati Cemaloğlu, eğitim sisteminde okul müdürlerinin yönetim ve liderlik becerilerinin önemine işaret etti.



Cemaloğlu, seminerde hayatın kolaylaştığını ve bundan dolayı araçın amaç haline geldiğini belirterek, hedeften sapmamak gerektiğini kaydetti.



Cemaloğlu, eğitimcilerin aydınlık bir kişiliğe sahip olması, öğrencilerin öğretmenleri ile gülmesi gerektiğini öne sürerek, bilgiyi öğrencilere aktarırken mizahı kullanmak gerektiğini dile getirdi.



İki seans halinde gerçekleştirilen seminerin ilk bölümüne okul müdürleri, ikinci bölümünde ise okul müdür yardımcıları katıldı. - ADIYAMAN