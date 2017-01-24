Okul Müdürlerinden Kaymakam Öztürk'e Ziyaret

Eleşkirt Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt, okul müdürleri ile bir süre önce İlçe Kaymakamlığı görevine atanan Recep Öztürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Öztürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Sizler geleceğimize ışık tutan öğrencilerimizin başarıları için çalışıyorsunuz. Mevki ve makama ulaşan herkes okul sıralarında eğitim alıyor. Hep birlikte vatanını çok seven ülkesi için bir şeyler üretme olgunluğuna erişmiş gençler yetiştirmeye devam etmeliyiz. Bu bir görevdir ve hepimizin sorumlulukları var. "diye konuştu.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Kurt da Öztürk'e yeni görevinde başarılar diledi.