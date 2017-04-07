Okul Kantininden "Sanat Kafe"Ye

MUHAMMED KAYGIN - Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesinde, resim bölümü öğrencilerinin masaları boyayıp duvarlara yaptıkları tabloları astığı kantinde müzik bölümü öğrencileri de teneffüslerde müzik dinletisi gerçekleştiriyor.



Müzik ve resim bölümleri bulunan 117 öğrencinin eğitim gördüğü okulda öğrenciler, kantinin daha güzel görünmesi amacıyla çalışma yapma kararı aldı. Resim bölümü öğrencileri, kantindeki masaları boyayıp duvarlara da yaptıkları tabloları astı.



Satranç, mangala oynanabilen kantinde kurulan sahnede de müzik bölümü öğrencilerinin ders aralarında mini konser vermesi kararlaştırıldı. Teneffüs zilinin çalmasıyla kantinde konser vermek isteyen öğrenciler, enstrümanlarını alarak sahneye çıkıyor.



Okulda yan flüt, keman, piyano, gitar ve bağlama gibi enstrümanların eğitimini gören öğrenciler, "Sanat Kafe" olarak adlandırılan kantindeki mini sahnede eğitim aldıkları enstrümanlarda kendilerini geliştirip sahne heyecanlarını yenerken, arkadaşlarının da keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor.



Değerler Eğitimi Projesi kapsamında da öğrenciler, görevli bulunmayan kantinden yaptıkları alışverişte aldıklarının ücretini de kasaya bırakıyor.



"Gitarını, bağlamasını, kemanını alan kantinde sahneye çıkıyor"



Okul Müdür Yardımcısı Mehtap Meydaneri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin boş vakitlerini genelde kantinde geçirdiklerini, bu nedenle çalışmaya buradan başladıklarını anlattı. Meydaneri, "Projemiz öncelikle akıl oyunlarıyla başladı. Kantine satranç, mangala gibi akıl oyunları koyduk. Bu da öğrencilerin teneffüsleri daha iyi değerlendirmeleri açısından etkili oldu." dedi.



Öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri için farklı olarak ne yapabileceklerini düşündüklerini anlatan Meydaneri, öğretmen arkadaşlarıyla konuşurken kantine küçük bir sahne oluşturma düşüncesinin çıktığını kaydetti.



Çocukların kantinde sahneye çıkarak tecrübe edinmelerini istediklerini dile getiren Meydaneri, şöyle devam etti:



"Teneffüs zili çaldığında gitarını, bağlamasını, kemanını alan öğrenci kantinde sahneye çıkarak şarkılar söylüyor. Dolayısıyla bir sahne tecrübesi elde etmiş oluyorlar. Öğrencilerimiz projeden gayet memnun. Kantindeki bu sahneyi yapmaktaki ön önemli amacımız çocukların topluluk karşısında bir şeyler çalabilme, söyleyebilme, heyecanlarını yenebilmelerini sağlamaktı. Burası bir Sanat Kafe olsun istemiştik, onu başardığımızı düşünüyoruz. İnşallah öğrencilerimizi kaliteli şekilde yetiştirmiş olacağız."



Meydaneri, müzik bölümü öğrencilerin sınavlarının da kantindeki sahnede yapıldığını, öğrencilerin mini de olsa profesyonel bir sahneleri olduğunu dile getirdi.



Öğrenciler de uygulamadan memnun



Müzik bölümü öğrencisi Kutluay Adalı, kantinde yapılan projelerden memnun olduklarını söyledi.



Lisenin son sınıfında öğrenim gördüğünü, üniversitelerin yetenek sınavlarına gireceğini aktaran Adalı, "Kantinde eğlenerek öğreniyoruz. Boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz. Kantindeki sahneyi kullanarak kendimizi geliştiriyoruz. Üniversitede jürinin karşısına geçtiğimizde nasıl davranmamız gerektiğini, nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğretmenlerimizle deneyerek öğreniyoruz." ifadesini kullandı.



Resim bölümü öğrencisi Zülal Özcan da Sanat Kafe'nin masalarını kendilerinin boyadığını, duvarlara tablolar astıklarını belirterek, "Okulu emeğimizle daha güzel bir hale getirmeye çalıştık. Okulun birçok yerinde kendi çalışmalarımız yer aldığı için daha duyarlı davranıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.