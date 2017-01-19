Okul İnşaatına Uçan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde,saat 09.30 sıralarında aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, bir ilkokul inşaatının temeline uçtu. 10 metreden uçan otomobilin sürücüsü sıkıştığı zorlukla çıkarıldı ama hayatını kaybetti.

Sinandede Caddesi'nden aşağıya doğru inen ve sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 16 BB 230 plakalı otomobil, başka bir araca çarparak Emek İlkokulu inşaatının bulunduğu temele uçtu.

SÜRÜCÜ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağıya uçan otomobil takla attı. 112, AFAD ve UMKE ekipleri de olay yerine gelerek sıkışan sürücüyü çıkarmaya çalıştı. Ancak yapılan müdahaleye rağmen sürücü hayatını kaybetti.

Olay yerindeki görgü tanıkları, otomobilin hızla seyrettiğini ifade etti.