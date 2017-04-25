Okul İçin Değil Hayat İçin Öğrenmeli'

Düzce Belediyesi Kültür merkezi İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Sedat Örsel'i konuk etti.



Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Sedat Örsel, Lise öğrencileriyle Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde "İletişim sohbetlerinde bir araya geldi. Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen "Okul İçin Değil Hayat İçin Öğren" semineri'ne Düzce Belediyesi Başkan vekili Salih Keskinli de katıldı. Keyifli söyleşide kültür ve nezaketin başarının anahtarı olduğunu belirten Örsel, günümüzde kültüre, nezakete ve hoşgörüye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. İlgiyle dinlenen söyleşide okul için değil, hayat için öğrenmenin önemine değinen Sedat Örsel, "Hayatta başarılı olmanın iki temel esası vardır; sevdiğiniz işi yapın ve sevdiğinizle yaşayın" dedi. - DÜZCE