Okul Hırsızı Yakayı Ele Verdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir ilkokuldan hırsızlık yapan şahıs jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs suçunu itiraf ederken 10 ayrı suçtan sabıka kaydı olduğu öğrenildi.



Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında Alanya'nın İncekum Mahallesi'ndeki Öztaş İlköğretim Okulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şahıs okula girerek öğrencilerin ders için kullandığı bilgisayarı aldı. Yaklaşık yarım saat okul içinde kalan hırsız daha sonra kantinin kapısını kırıp içeri girerek kasada bulunan bin TL parayı da çalıp kayıplara karıştı.



Sabah okula gelen okul yönetimi hırsızlık olayını fark edince durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İncekum Jandarma Komutanlığı ekipleri, parmak izi çalışması yapıp güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler yapılan inceleme sonucu hırsızlığı Mustafa D.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Tespit üzerine harekete geçen jandarma, şüpheliyi yol uygulamasında yakaladı.



Suç makinesi çıktı



Gözaltına alınan Mustafa D., karakoldaki ifadesinde hırsızlık olayını işlediğini itiraf etti. Şahsın ayrıca 10 ayrı suçtan sabıka kaydı bulunduğu ve hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi. Farklı zaman aralıklarında ilçe merkezinde de 2 okulda hırsızlık olayına karıştığı ortaya çıkan şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından polise teslim edildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi. - ANTALYA