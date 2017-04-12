Okul Hırsızı Dövmesinden Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 okul ve 1 kuaförden hırsızlık yapan şahıs dövmelerinden yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Alanya'nın farklı adreslerindeki 3 okul ve 1 kuaförden masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, el kamerası ve çok sayıda şarj cihazının çalınması üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının olduğu yerlerdeki güvenlik kamera kayıtlarını ve ayak izini incelemeye alan ekipler, görüntülerde şüphelinin elindeki ve kolundaki dövmeleri dikkate aldı. Soruşturmayı derinleştiren polis, delilerden yola çıkarak hırsızlık olayını Mustafa D.'nin (36) gerçekleştirdiğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen asayiş ekipleri, bir kahvehaneye yapılan baskınla şüpheliyi gözaltına aldı.



Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mustafa D., Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA