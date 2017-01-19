Okul Harçlıklarını Halep İçin Biriktirdiler

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki ilkokul öğrencileri, biriktirdikleri okul harçlıklarını Halep'e gönderdi.



Andırın Tufanpaşa İlkokulu öğrencileri, okulda başlattıkları "Okul Harçlığımı Kardeşlerime Gönderiyorum" kampanyası kapsamında harçlıklarını okul salonunda bulunan yardım kumbarasında biriktirdi.



Kumbarada toplanan bin 510 lira, okul yönetimince Halep'e gönderilmek üzere teslim edilen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Kaya tarafından Türkiye Diyanet Vakfının ilgili hesabına yatırıldı.



Andırın Kaymakamı Haluk Koç, öğrencilerin harçlıklarını Suriye'ye gönderdiğini öğrenmesi üzerine küçük öğrencileri okullarında ziyaret etti.



Kampanyaya destek verenlere teşekkür eden Koç, "Kampanyaya öncü olan idarecilerimize, öğretmenlerimize ve bu kampanyanın çekirdeğinde özünü teşkil eden öğrencilerimize, onların ailelerine devletimiz, milletimiz adına teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Suriye'deki zulmün bir an evvel bitmesini Rabb'imizden niyaz ediyoruz." dedi.



Öğrencilerden Cennet Komidik ise bir nebze olsa Halep'teki akranlarının yaralarını sarmak için harçlıklarını biriktirdiklerini ifade ederek, "Biz burada rahat rahat eğitim görüyoruz ama onlar rahat eğitim göremiyorlar. Bunun için bu kampanyayı düzenledik. Onlar mutlu olunca biz de sevinçli olacağız. Onların yaralarını sarabileceğimizi düşünüyoruz. Onun için barışa evet, savaşa hayır diyoruz." diye konuştu.



Beyza Gökçeli de televizyon ve gazetelerde durumlarını gördükleri Halepli çocuklar için böyle bir yardım kampanyası yaptıklarını belirtti.