Okul Harçlıkları ile Barınağa 1 Ton Mama Bağışladılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde özel bir kolejin 550 öğrencisi harçlıklarını biriktirerek Marmaris Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne 1 ton mama ve köpek kulübesi bağışında bulundu.



Marmaris Hayvanları Koruma Derneği (MAHAYKO) ile ilçede eğitim veren bir kolej, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan köpekler için yardım kampanyası başlattı. Kolejde öğrenim gören 550 öğrenci biriktirdikleri harçlıklarını ortaya koyup barınağa 1 ton mama ve kulübe bağışında bulundu.



Bu kapsamda 250 Öğrenci, oluşturulan yardım malzemesini Marmaris Hayvan barınağına teslim ettiler. Etkinlik çerçevesinde, Barınak veterineri Bora Deveci tarafından hazırlanmış, evcil hayvan sahiplerinin sorumluluklarını anlatan bildiriler, öğrencilere ve beraberinde barınağı ziyaret eden veli ve öğretmenlere dağıtıldı. Etkinlik kapsamında konuşan MAHAYKO Dernek Başkanı Gürol Yakal "Dernek olarak bu gibi uygulamaların geleneksel hale gelmesini sağlamak için tüm okullarla bilinçlendirme ve hayvan sevgisini yayma amaçlı benzeri projeler üzerinde çalışıcağız" dedi.



Yakal, Marmaris Hayvanları Koruma Derneği olarak, barınak ve sokak hayvanları için farkındalık oluşturmak adına her ay bir etkinlik düzenlediklerini de sözlerine ekledi.



"Bugüne kadar yapılmış en büyük bağış"



Okul genelinde birinci sınıftan 8 inci sınıfa kadar olan 510 öğrencinin harçlıklarından arttırarak temin ettikleri bir tonluk yardımın barınak tarihinde bugüne kadar yapılmış en büyük bağış olduğunu belirten Gürol Yakal, çocukların yanında ailelerini de bu denli sosyal sorumluluk sahibi bireyler yetiştirdikleri için tebrik etti.



Çağdaş Bilim Koleji Müdürü Ahmet Ünal ise amaçlarının hem barınaktaki hayvanlara yardım etmek hem de öğrencilerde küçük yaşlardan hayvan sevgisini aşılamak olduğunu söyledi. Ünal, "Birinci sınıftan 8 inci sınıfa kadar okulumuzdaki tüm öğrencilerimiz harçlıklarından para arttırarak bu yardımı yaptılar. Bu işte okulumuzun aile birliğinin de emeği çok fazla kendilerine de buradan teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA