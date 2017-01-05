Okul Gezisi Sayesinde Sağlıklı Büyüyecek

EŞBER AYAYDIN - Manisa'nın Salihli ilçesinde eğitim hayatına bu yıl başlayan 6 yaşındaki Hatice Girgin, öğretmeninin sağlık ocağına düzenlediği gezi sırasında yapılan kontrol amaçlı muayenede, kalbinde delik olduğu saptanınca, sağlıklı bir yaşam sürme şansı yakaladı. En kısa sürede ameliyat edilen çocuk, yaşıtları gibi koşup oynayabilecek.



Salihli ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Çapaklı Mahallesi'nde oturan ve Kemal Akış İlkokulu'na giden Hatice Girgin, arkadaşları ile sınıf öğretmeninin sağlık ocağını tanımak ve doktorlar ile tanışmak için düzenlediği geziye katıldı.



Gezi sırasında doktorlar tarafından muayene edilen Hatice Girgin'in kalbinde sorun olduğunun tespit edilmesi üzerine durum aileye bildirildi ve çocuğun kapsamlı bir hastaneye gönderilmesi istendi.



Önce Salihli ilçe merkezindeki bir hastaneye götürülen öğrenci, daha sonra İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine yönlendirildi.



Anne Semiha Girgin, DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gittiklerinde kızının hemen ameliyata alındığını belirterek, "Kızımın kalbinin delik olduğunu duyunca şok oldum, çok tuhaf duygular yaşadım. Ailede hiçkimsede de böyle bir rahatsızlık yoktu. Kızım ameliyat oldu, sağlığına kavuştu, ben de yeniden doğmuş gibi oldum." dedi.



"Okullardaki sağlık taraması önemli"



DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Pof. Dr. Baran Uğur, küçük öğrenciye çocuk kardiyolojisi bölümünde, kalbinde delik olduğuna dair kesin teşhis konulduğunu, ardından hastanın kendilerine yönlendirildiğini ifade etti.



Bu tarz doğumsal rahatsızlıkların genellikle çocukluk döneminde belirlenip tedavi edildiğini aktaran Prof. Dr. Uğur, şunları söyledi:



"Hatice'nin kalbindeki deliğin ameliyatsız tedavi edilemeyeceği tespit edildi, bunun üzerine biz de çok bekletmeden hemen Hatice'yi ameliyata aldık. Hatice dağ köyünde olduğu için doktorlarla bir teması yok, şansına yapılan sağlık taraması sırasında oradaki doktorlar çocukta bir problem olduğu teşhisini koyuyorlar ve mutlaka daha ileri bir inceleme yapılmasını öneriyorlar, ailemiz de hemen çocuğu doktora götürüyor."



3 santimetrelik delik kapatıldı



Uğur, çocuğun kalbindeki 3 santimetre büyüklüğündeki deliğin, yaklaşık 2 saat süren bir operasyonun ardından kapatıldığını aktararak, geç teşhis durumunda hastanın ameliyat şansını yitirebileceğini ancak şimdi sağlığına kavuştuğunu söyledi.



Okullarda yapılan sağlık taramasının önemini vurgulayan Uğur, "Özellikle okullarda yapılan sağlık taramaları büyük önem taşıyor. Hatice'nin durumu şimdi ortaya çıkmasaydı belki 10 yıl sonra tespit edilecekti ve çok daha ağır bir tablo olabilirdi, belki ameliyat şansı da olmayacaktı. Bunun erken yaşta tespit edilmesi Hatice için büyük bir şans oldu." diye konuştu.



Hatice Girgin ise okulunu ve öğretmenlerini çok özlediğini, hemen iyileşip okuluna gitmek istediğini ifade etti.