Okul Gezisi Sayesinde Sağlığına Kavuştu

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Kalp ameliyatı olan 6 yaşındaki Hatice Girgin'in detayları

Anne Semiha Girgin ile röportaj

Kalp, Damar Cerrahisi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Baran Uğur ile röportaj Manisa'nın kırsal mahallesinde okul öğretmenlerinin düzenlediği sağlık ocağı gezisine katılan 6 yaşındaki Hatice Girgin, doktorların muayenesi sırasında kalbinde delik olduğunun tespit edilmesinin ardından, zaman kaybedilmeden yapılan müdahalenin ardından sağlığına kavuştu.



Salihli ilçesine 17 kilometre uzaklığındaki kırsal Çapaklı Mahallesi'nde Kemal Akış İlk Okulu'na giden Hatice Girgin, arkadaşlarıyla sınıf öğretmeninin düzenlediği sağlık ocağını tanıma orada çalışan doktorlarla tanışmak için geziye katıldı.



Gezi sırasında doktorlar tarafından muayene edilen Hatice Girgin'in kalbinde bir farklılık olduğunu tespit edildi. Durum aileye bildirilerek Hatice'nin daha kapsamlı olarak bir hastanede muayene edilmesi istendi.



Anne Semiha Girgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşim kızımı alıp Salihli'deki hastaneye götürdü, oradaki doktorlar Hatice'nin kalbinden şüphelendiklerini söyledi.



Kızlarını tedavi için 9 Eylül Üniversitesi'ne getirdiklerini ve kısa sürede yapılan işlemlerinin ardından kalbinin delik olduğunun belirlenmesinin ardından ameliyata alındığını anlatan anne Girgin, "Kızımın kalbinin delik olduğunu duyunca şok oldum, çok tuhaf duygular yaşadım. Ailede hiç kimsede de böyle bir rahatsızlık yoktu. Kızım ameliyat oldu sağlığına kavuştu ben de yeniden doğmuş gibi oldum." dedi.



Geçirdiği ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Hatice Girgin ise, okulundan ve arkadaşlarından uzak kalmanın burukluğunu yaşıyor. Yeniden okula gitmek için sabırsızlandığını anlatan Hatice, büyüyünce de öğretmen olmak istediğini söyledi.



"Okullardaki sağlık taraması önemli"



9 Eylül Üniversitesi Hastanesi Kalp, Damar Cerrahisi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Baran Uğur, Hatice'nin çocuk kardiyolojisi bölümünde kalbinde delik olduğuna yönelik kesin teşhisin konulduğunu bunun ardından hastanın kendilerine yönlendirildiğini ifade etti.



Doğuştan olan bu tarz deliklerin genellikle çocukluk döneminde belirlenip tedavisinin yapıldığını aktaran Prof. Dr. Uğur, "Hatice'ni kalbindeki deliğin ameliyatsız yöntemle tedavi edilemeyeceği tespit edildi, bunun üzerine biz de çok bekletmeden hemen Hatice'yi ameliyata aldık. Hatice dağ köyünde olduğu için doktorlarla bir teması yok, şansına yapılan sağlık taraması sırasında oradaki doktorlar çocukta bir problem olduğu teşhisini koyuyorlar ve mutlaka daha ileri bir inceleme yapılmasını öneriyorlar, ailemizde hemen çocuğu doktora götürüyorlar." dedi.



Uğur, Hatice'nin kalbinde 3 santim büyüklüğündeki kalp deliğinin yaklaşık 2 saat süren bir operasyonun ardından kapatıldığını anlatarak, Hatice'nin teşhisinin geç kalması durumunda ameliyat şansını yitirebileceğini şimdi ise sağlığına kavuştuğunu söyledi.



Okullarda yapılan sağlık taramasının önemini vurgulayan Uğur, "Özellikle okullarda yapılan sağlık taramaları büyük önem taşıyor. Hatice'nin durumu şimdi ortaya çıkmasaydı belki 10 yıl sonra tespit edilecekti ve çok daha ağır bir tablo olabilirdi belki ameliyat şansı da olmayacaktı. Bunun erken yaşta tespit edilmesi Hatice için büyük bir şans oldu." dedi.