Okul Çıkışında Yolun Karşısına Geçerken Kamyonet Çarptı

Sakarya'da okuldan çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı küçük çocuk hafif yaralandı.



Kaza, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okuldan çıkarak evine gitmekte olan ve Palmiye Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki E.Z.'ye 06 BH 5248 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen küçük çocuk yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince küçük çocuk, yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü ise, ifadesine başvurulmak üzere Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü.



Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA