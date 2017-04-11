Okul Birincileri Bisikletle Ödüllendirildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Eğitime Destek, Başarılı Öğrenciye İyi Gelecek Projesi" kapsamında, Kumluca'da ortaokul ve lise kademesindeki okul birincisi öğrenciler bisikletle ödüllendirildi.



Kumluca İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen bisiklet dağıtım törenine Kaymakam Polat Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinatörü Yusuf Evran, okul müdürleri, öğretmenler ve okul birincisi öğrenciler ile aileleri katıldı.



Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, ilçe genelindeki okul birincisi öğrencilerin daha önce Büyükşehir Belediyesi tarafından aileleriyle tatile gönderildiğini, şu anda da okul birincilerine bisiklet hediye edildiğini söyledi.



Başarılı olmanın hayatın her aşamasında kazandırdığını ifade eden Girgin, "Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Onlar bizlerin, ülkemizin geleceği. Bu gibi ödüllerle teşvik edilmeleri başarıyı daha da yükseltecek ve motivasyon sağlayacaktır. Emeği geçen öğretmenlerimiz başta olmak üzere, ailelerine, öğrencilerimizi ödüllendiren Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum." dedi.



Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen bisikletler öğrencilere teslim edildi.