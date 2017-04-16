Okul Binasına Girmek İsteyen Vatandaşlarla Görevliler Arasında Tartışma Yaşandı

Okul binasına girmek isteyen vatandaşlarla görevliler arasında tartışma yaşandı



İSTANBUL - İstanbul genelinde oy sayım işlemleri sürerken, Beylikdüzü'nde bir lisede oy sayımını takip etmek isteyen vatandaşlar ile görevliler arasında tartışma yaşandı.

Beylikdüzü'nde bulunan Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi'nde oy verme işlemlerinin bitmesinin ardından sandıklar açılarak oy sayım işlemleri başladı. Oy kullandıktan sonra okul binasına gelen iki vatandaş oy sayma işlemlerini takip etmek için içeri girmek istedi. Görevlilerle vatandaşlar arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Vatandaşlar sayım alanına girmemeleri yönünde yapılan uyarıların ardından binaya alındı.