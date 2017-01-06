Okul Bahçesine Dökülen Karla Oynadılar

Fethiye ilçesine kar yağışı olmaması nedeniyle, öğrencilerin oynaması için okul bahçesine kar döküldü.



Fethiye Belediyesi ekipleri, bin 100 rakımlı Nif Mahallesinden kamyonlara yüklediği karı, Gazi İlkokulu bahçesine döktü. Okul çıkışında bahçedeki karı gören öğrenciler kartopu oynayarak eğlenceli dakikalar yaşadı.



Gazi İlkokulu Müdür Yardımcısı Halil Nuri Dontlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin etkinlikle çok mutlu olduğunu söyledi.



Çocukların bazılarının ilk kez kar gördüğünü anlatan Dontlu, "Öncelikle Fethiye Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız yerinde kar görmediği için ve buraya kar getirip oynamalarından dolayı çok mutlu olduk. Bu etkinlik kar görmeyen çocuklarımız için iyi bir fırsat oldu. Çocuklarımız okul bahçesinde kar görünce çok eğlendiler." diye konuştu.