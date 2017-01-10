Okul Bahçeleri Deniz Suyu Ile Yıkanıyor

Alaplı Belediyesi İtfaiye ekipleri, deniz suyu ile okul önlerinde kar temizleme çalışması başlattı.



Belediye Başkanı Nuri Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışı sonrası okul bahçelerini temizleme çalışmasına başladıklarını söyledi.



İtfaiye araçlarına denizden çekilen su ile okulların giriş ve çıkış bölümleri olmak üzere okul bahçesini yıkayarak kardan ve buzdan temizlediklerini ifade eden Tekin, şöyle konuştu:



"İlk kar yağışında hemen sonra İtfaiye müdürlüğümüz yolları deniz suyu ile yıkayarak temizleme çalışması yapmıştı. Ardından yine deniz suyu ile ilçe merkezindeki kaldırımlar yıkanarak kardan temizlendi. Bugün merkezdeki tüm okullarımızın giriş ve çıkışları ile okul bahçelerini yıkama çalışması yapıyoruz. Amacımız, öğrencilerimizin kazasız belasız okullarına ve öğretimlerini gördükten sonra evlerine ulaşmalarını sağlamak."



İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın da çekilen deniz suyu ile ilçe merkezindeki tüm okullarımızın bahçelerini kardan temizlediklerini kaydetti.