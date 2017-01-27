Okü Rektörü Büyükalaca'ya Veda Yemeği

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin (OKÜ) Kurucu Rektörü Prof. Dr. Orhan Büyükalaca için veda yemeği düzenlendi.



Vali Kerem Al, Polisevinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Büyükalaca'nın üniversitede güzel hizmetler yaptığını söyledi.



Büyükalaca'ya bundan sonraki yaşamında huzur ve mutluluk dileyen Al, "Zamanla mesai arkadaşlarımız hayatlarımızın birer parçası oluyor. Hele de sadece mesai arkadaşı olmakla kalmayıp aynı zamanda özel bir dostluk oluşturmuşsanız, hüzün daha da artıyor. Büyükalaca hocamız güzel hizmetler yaptı, bizlerde güzel anılar ve izler bıraktı. Hocamıza ve eşi hanımefendiye bundan sonraki yaşamlarında huzur, mutluluk ve başarılar diliyorum. Büyükalaca hocamız her zaman güzel bir şekilde anılacaktır." diye konuştu.



OKÜ Rektörü Prof. Dr. Büyükalaca da 8 yıl görev yaptığı üniversiteden mutlu ayrıldığını dile getirdi.



Osmaniye'de güzel dostluklar edindiğini ifade eden Büyükalaca, "Valimizin bu güzel dostlukların oluşmasında çok önemli payı var, sayesinde hepimiz bir arada olduk ve güzel dostluklar kurduk. Osmaniye'den güzel anılarla uğurlanabilmek benim için önemli. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.





Al, konuşmalardan sonra Büyükalaca'ya Osmaniye Valiliği şilti ve hediye takdim etti.