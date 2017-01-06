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Oktay Vural İzmir Şehitlerinin Cenaze Töreninde Ağladı

Oktay Vural İzmir Şehitlerinin Cenaze Töreninde Ağladı

İzmir'de adliye önündeki terör saldırısında şehit olan polis Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın cenaze töreninde MHP milletvekili Oktay Vural göz yaşlarını tutamadı.

Oktay Vural İzmir Şehitlerinin Cenaze Töreninde Ağladı

İzmir, hain terör saldırısına kurban verdiği şehit polis Fethi Sekin ve şehit mübaşir Musa Can'ı adliyede yapılan törenle uğurladı. Yargı mensupları, adliye çalışanları, milletvekilleri, çok sayıda vatandaş törene katıldı. İzmirli vatandaşlar şehitlerine sahip çıktı, adliyeye akın etti. Hem adliye içinde de hem adliye önünde büyük kalabalık vardı.

OKTAY VURAL AĞLADI

Törende dikkat çeken anlar da yaşandı. Kameralara takılan MHP İzmir milletvekil Oktay Vural'ın göz yaşlarını tutamadığı görüldü.

İşte o an:

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