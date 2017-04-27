Oktay Kaynarca Şehit Oğluyla Çekilen Fotoğrafını Instagram'dan Paylaştı

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Elazığlı şehitlerin ailelerinin bir araya geldiği bir organizasyona katıldı. Burada bir şehit çocuğuyla fotoğraf çekilen Kaynarca, Instagram hesabından paylaşım da yaptı.

"ŞEHİDİMİZİN TOSUNUYLA SAMİMİYETİMİZ PEK İLERİ"

Oktay Kaynarca paylaşımına, "Elazığlı şehitlerimizin ailelerinin ağırlanması organizasyonunda şehidimizin tosunuyla samimiyetimiz pek ileri..." notunu yazdı.

Ünlü oyuncu paylaşımıyla sevenlerinden alkış aldı. Kaynarca'nın takipçileri, fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

İşte Oktay Kaynarca'nın paylaşımı:

