Öksüz ve Yetim Çocuklardan Vali Taşyapan'a Ziyaret

Van'ın Çatak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yetim ve öksüz öğrenciler için ortaklaşa düzenlenen alışveriş, sinema, yemek ve gezi programı kapsamında 144 öğrenci, öğretmenleri ile birlikte Van Valisi İbrahim Taşyapan'ı ziyaret etti.



Çatak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe merkezi ve mahallelerdeki öksüz ve yetim öğrenciler yararına alışveriş, sinema, yemek ve gezi programı düzenledi. Bu yıl ikincisi düzenlenen program çerçevesinde 144 öğrenci ilk olarak Van Valisi İbrahim Taşyapan'ı ziyaret etti. Burada öğrencilerle sohbet eden Vali Taşyapan, kendilerine hediyeler takdim etti. Hatıra fotoğraflarının ardından öğrenciler Van kahvaltısının keyfini çıkardılar. Burada bir açıklamada bulunan İlçe Kaymakamı Hacı Asım Akgül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle böyle bir etkinliğin düzenlendiğini belirterek, "Yaşadıkları ortam ve maddi imkansızlıklar yüzünden bugüne kadar sinemaya gidemeyen, pizza yiyemeyen ve istedikleri gibi alışveriş yapamayan çocuklar, kaymakamlığın projesi sayesinde tam bir bayram yapma imkanı buldu. Çocukların özgüveninin artırılması, anne ve babalarının eksikliğinin giderilmesi amacıyla çalışma yapan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, belirledikleri çocukları sabah saatlerinde evlerinden aldı. Araçlarla Van merkeze getirilen çocuklar, ilk olarak Valimiz İbrahim Taşyapan'ı ziyaret etti. Daha sonra ünlü bir kahvaltı salonunda istedikleri gibi kahvaltı yapan çocuklar, buradan da kaymakamlığın verdiği 150 TL'lik hediye çekiyle ilk defa gezdikleri AVM'de alışveriş yapacak. Programımız öğle yemeği ve tekne turu ile son bulacaktır" dedi.



Mutlu olduklarını ifade eden öğrenciler ise, böyle bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler. - VAN