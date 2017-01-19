İSTANBUL'da dün akşam saatlerinden yapılan terör operasyonu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "18 Ocak 2017 tarihinde Okmeydanı bölgesinde DHKP-C terör örgütünün yan kuruluşu olan Gençlik Federasyonuna yapılan operasyonda, eylem hazırlığında olan 5 örgüt mensubu gözaltına alınmıştır." denildi.
Açıklamada, aynı gece Sarıyer'de de 3 farklı adrese daha eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilerek örgüt evi olduğu değerlendirilen bir evde 2 şüphelinin daha gözaltına alındığı kaydedildi. Operasyon yapılan evlerde yapılan aramalarda ise, eylemde kullanılabileceği tahmin edilen 1 polis üniforması, 2 gaz maskesi,1 kurusıkı tabanca, 1 sprey boya ele geçirildiği ve soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi. - İstanbul
Okmeydanı'ndaki Terör Operasyonu...
İSTANBUL'da dün akşam saatlerinden yapılan terör operasyonu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı.
İSTANBUL'da dün akşam saatlerinden yapılan terör operasyonu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı.