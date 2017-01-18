Okmeydanı'ndaki Operasyonda Şüpheliler Gözaltına Alındı - Istanbul

Okmeydanı'ndaki bazı adreslere polis ekiplerince helikopter destekli operasyon gerçekleştiriliyor.



Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde Okmeydanı'na geldi. Ekipler, burada Piyalepaşa Caddesi üzerindeki Gençlik Federasyonu adlı bir binaya girdi.



Operasyon kapsamında başka adreslerde de arama yapıldığı öğrenildi.



Polis helikopterinin de destek verdiği operasyon sırasında AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri de hazır bulundu.